Het Nederlands forensisch en opsporingsteam (FO-team) is terug uit Oekraïne. De veertig leden van het speciale team van de marechaussee werden zaterdagmiddag verwelkomd op de vliegbasis Eindhoven. Ze hebben in Oekraïne onderzoek gedaan naar oorlogsmisdaden. Dat gebeurde onder de vlag van het International Strafhof (ICC) en op verzoek van de regering in Kiev.