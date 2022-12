President Vladimir Poetin en bondskanselier Olaf Scholz hebben met elkaar gebeld over de oorlog in Oekraïne, zo is in Moskou en Berlijn bekendgemaakt. Volgens de persdienst van het Kremlin belde Scholz Poetin op „om bepaalde aspecten van de oorlog te bespreken”. Poetin heeft daarbij gevraagd of Duitsland zijn positie ten aanzien van het conflict niet zou moeten heroverwegen omdat het Westen „een destructieve lijn volgt”.