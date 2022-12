De begeleider die woensdag met een tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen op pad was toen die man ervandoor ging, heeft correct gehandeld. De begeleider was ervaren en was al veel vaker met tbs’ers buiten de kliniek op verlof geweest. Dat is gebleken uit een eerste interne evaluatie die in de tbs-kliniek is uitgevoerd na het incident van woensdag, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie.