Het verduurzamen van een huis is vaak niet haalbaar voor mensen die er veel belang bij hebben. Zo weten huurders vaak niet welke gemeentelijke voorzieningen er zijn en hebben zij weinig te zeggen over het energiezuiniger maken van hun huis. En huiseigenaren in de lagere inkomensgroepen hebben niet de financiële middelen om dure verduurzamende oplossingen te betalen. Dat meldt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek.