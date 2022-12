Kamer licht op uitzonderlijke wijze pensioenwet door

Hoewel de Kamer al tientallen uren over de nieuwe pensioenwet heeft gesproken en het einde van de behandeling eerst nog in zicht leek, nemen Kamerleden het wetsvoorstel vrijdag nog eens helemaal door. Dat gebeurt op uitzonderlijke wijze: via een artikelsgewijze behandeling, een vorm die al bijna drie decennia niet is voorgekomen in de Tweede Kamer. Op die manier willen Kamerleden de wet, die grootschalige pensioenhervorming mogelijk maakt, nog eens helemaal doorlichten. Ook dat er op vrijdag, de dag van de ministerraad, wordt gedebatteerd, komt vrijwel nooit voor.