Gelderland: doodschieten wolf misschien niet te voorkomen

De provincie Gelderland maakt zich zorgen dat een jonge wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe misschien doodgeschoten moet worden. Volgens de provincie zijn er op dit moment geen middelen meer om het dier af te schrikken in een acute situatie, waarmee doodschieten voorkomen zou kunnen worden. Dat is volgens de provincie het gevolg van het verbod dat de rechter woensdag uitvaardigde op het beschieten van een wolf met een paintballgeweer.