Muziek moet nog maar tot maximaal 100 decibel worden versterkt, drie decibel minder dan nu is afgesproken. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet, dat bezorgd is om de toenemende gehoorschade in ons land. Misschien dat zelfregulering alleen, zoals nu door verschillende partners in een convenant is afgesproken, niet meer voldoende is en er ook aan wetgeving moet worden gedacht, aldus de raad.