Provincie Flevoland gaat cultuureducatie mbo onderzoeken

In Flevoland werd het cultuurplan voor 2025 tot 2028 besproken. Daarin stond niets over cultuuronderwijs op het mbo. Veel partijen vonden dat ook daar in geïnvesteerd moet worden en niet alleen in cultuurlessen op het basis- en voortgezet onderwijs.

Statenlid Ab de Jong van de ChristenUnie wil dat in het onderzoek wordt gekeken hoe cultuuronderwijs in het mbo kan worden geïmplementeerd en waar het geld vandaan gehaald kan worden. Daarbij moet onder meer worden gekeken naar geld van de landelijke overheid.

Gedeputeerde Sjaak Simonse (SGP) had in de cultuurnota drie plannen opgesteld. In de nota werd de voorkeur uitgesproken voor het tweede plan, waarin staat dat de achterstand op cultureel gebied moet worden ingelopen. In de andere twee mogelijke plannen werd meer en minder geld uitgetrokken. De Staten kozen voor het voorgestelde plan.