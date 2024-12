Voorzitter Abdelkader Karbache van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij om te zien dat alle protesten door studenten en docenten hun vruchten hebben afgeworpen, waardoor onder andere de langstudeerboete van tafel is. „Maar het is bij lange na niet genoeg om de onderwijskwaliteit op peil te houden”, vindt Karbache. „1,2 miljard aan bezuinigingen zorgt er nog steeds voor dat opleidingen verdwijnen en docenten ontslagen moeten worden. Toekomstige generaties zijn daar de dupe van.”

Karbache stelt dat het wegvallen van de langstudeerboete „echt een last van onze schouders” is. De LSVb organiseerde samen met andere onderwijsclubs de afgelopen tijd meerdere demonstraties tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. „We hebben daar echt iets in beweging gekregen. Nu moeten we doorpakken; het is tijd om verder te escaleren.” De LSVb-voorzitter hint op hardere acties tegen de overgebleven bezuinigingen. „Het is aan studenten om weer de toekomst te redden.”

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland benadrukt dat in het pakket ruim een half miljard aan bezuinigingen blijft staan voor het hoger onderwijs en wetenschap. „Wetenschappelijk onderzoek is de grote verliezer van deze deal. Dat is bijzonder slecht voor de toekomst van Nederland, omdat kennis onze belangrijkste grondstof is”, zegt voorzitter Caspar van den Berg. Hij laat weten dat universiteiten zich zullen blijven verzetten tegen de bezuinigingen.

WOinActie vindt de deal tussen de coalitie en de oppositiepartijen „volstrekt onvoldoende”. Het enige lichtpuntje dat oprichter Rens Bod van WOinActie ziet is dat de langstudeerboete verdwijnt. „Heel fijn voor de studenten”, zegt Bod daarover, die verder totaal niet te spreken is over de onderwijsbezuinigingen. Hij vreest dat daardoor in het wetenschappelijk onderwijs „veel internationaal talent gaat verdwijnen” en dat dit ten koste gaat van de internationale concurrentiepositie.

Ook voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Mylou Miché is „echt heel erg blij” dat de langstudeerboete niet doorgaat. „Dat is een opluchting voor studenten.” Maar het ISO blijft kritisch tegenover alle onderwijsbezuinigingen staan, zo zegt Miché: „zolang er bezuinigd wordt op hoger onderwijs, zijn wij tegen”.