Kamer legt onderwijsrekening vooral neer bij medisch specialisten

In totaal hebben de coalitie en vier oppositiepartijen voor 748 miljoen euro geschoven. Daarvan komt 315 miljoen euro te liggen bij medisch specialisten. Subsidies voor bijscholing of nascholing voor hen worden gekort. Ook worden buitensporig hoge beloningen van specialisten in maatschappen aan banden gelegd. Nog eens 173 miljoen euro komt bij de Rijksoverheid zelf vandaan: alle ministeries, Defensie uitgezonderd, moeten korten op de kosten die zij maken.

Daarnaast wordt er 75 miljoen euro opgehaald door de belasting op e-sigaretten te verhogen. Ook moet de Nederlandse Publieke Omroep 50 miljoen euro extra gaan ophalen via advertentie-inkomsten. Verder lag er nog 75 miljoen euro ongebruikt, bedoeld voor ov-kaarten voor studenten. De onderhandelende partijen tornen toch niet aan het verlagen van het eigen risico, wat in eerste instantie de bedoeling leek.

Het meeste van het opgehaalde geld gaat naar het terugdraaien van de ‘langstudeerboete’ (282 miljoen euro). Ook gaat er 130 miljoen euro naar het behoud van de maatschappelijke diensttijd en 75 miljoen euro naar hogere salarissen voor docenten in de Randstad.