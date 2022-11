Op het Utrecht Science Park in Bilthoven is andermaal het poliovirus in de riolering gevonden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek om te achterhalen waar het virus precies vandaan komt. Op het terrein zitten vier organisaties die met het poliovirus kunnen werken. Daarom wordt het riool op het terrein ook elke drie weken gecontroleerd.