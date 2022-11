Partijen willen meer geld voor weg en spoor in Noord-Nederland

Er moet meer geld naar de infrastructuur in Noord-Nederland gaan, vinden meerdere partijen in de Tweede Kamer. Het kabinet maakte onlangs bekend ongeveer 7,5 miljard euro in wegen, rails en fietspaden te investeren, maar slechts een klein deel hiervan gaat naar het noorden van het land. Onder meer het CDA, de PvdA, ChristenUnie, JA21 en BBB vinden dat investeringen voor het Noorden achterblijven en willen hier meer geld voor vrijmaken.