Softwarebedrijf Microsoft profiteert volop van de toenemende vraag van bedrijven en instellingen naar hybride werken. Door de combinatie van enerzijds werken vanuit huis, en anderzijds werken op kantoor, is er veel vraag naar de cloudoplossingen van het techconcern. Microsoft wist in de voorbije maanden dan ook meer geld te verdienen, dan waar door kenners vooraf in doorsnee rekening mee werd gehouden.