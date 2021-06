Burgers maken zich zowel zorgen over klimaatverandering als over de gevolgen van klimaatmaatregelen. Zo maken zij zich zorgen over de gevolgen van maatregelen voor de kosten van levensonderhoud. Een aanzienlijk deel van de burgers verwacht groeiende ongelijkheid en ervaart onrechtvaardigheid in de verdeling van de lasten, constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na onderzoek.