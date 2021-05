Centrale banken blussen de brand die ze zelf hebben aangestoken

Financiële instabiliteit en klimaatverandering. Dat zijn twee belangrijke bronnen van vrees onder centrale bankiers. Financiële instabiliteit kan ontstaan doordat winstgevendheid van banken onder druk staat, schreef bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs in een rapport. De koersen van aandelen en obligaties of de huizenprijzen zijn ook een bron van zorg. Omdat die zodanig fors zijn gestegen dat de vraag of er geen sprake is van overwaardering steeds vaker te horen is, kunnen die wel eens behoorlijk omlaag duikelen.