Airbnb rekent op matige groei boekingen door lagere reislust VS

Voor het huidige kwartaal, dat eind juni afloopt, verwacht het concern dat de groei van het aantal geboekte overnachtingen en ervaringen zal „matigen” ten opzichte van de stijging in het eerste kwartaal. Airbnb zag relatief zwakkere resultaten in de Verenigde Staten, wat grotendeels komt door „bredere economische onzekerheden”, stelt het bedrijf in een brief aan aandeelhouders.

In de eerste drie maanden van dit jaar steeg het aantal geboekte overnachtingen naar 143,1 miljoen. De omzet kwam 6 procent hoger uit op bijna 2,3 miljard dollar. Een sterke groei van de geboekte overnachtingen in Latijns-Amerika en delen van Azië compenseerde de lagere groei in de belangrijke Noord-Amerikaanse markt, die goed is voor ongeveer 30 procent van de totale boekingen bij Airbnb.