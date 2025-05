Opnieuw flink minder Nederlandse Tesla’s verkocht in april

De cijfers betreffen specifiek nieuwe auto’s. Ook vorige maand daalde de Tesla-verkoop al fors met 60 procent. Volgens BOVAG, RAI Vereniging en RDC werden over de eerste vier maanden van dit jaar 3825 auto’s van het merk verkocht. Ook dat is flink minder dan in dezelfde periode in 2024, toen 8299 nieuwe Tesla’s werden geregistreerd.

Tesla kampt onder meer met verouderde modellen en toegenomen concurrentie van goedkopere Chinese auto’s. Ook krijgt Tesla-topman Elon Musk kritiek op zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Binnen de Amerikaanse regering onderzocht Musk hoe de overheid efficiënter kon worden ingericht, met bezuinigingen tot gevolg. Er is al opgeroepen tot een boycot van Tesla en sommige Tesla-bezitters zeggen zich te schamen voor hun auto door Musk.

In april werden ruim 27.000 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet. Dat waren er 4 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Volgens de brancheorganisaties lijkt de markt echter „weer wat op adem te komen”. Zo daalden de verkopen van nieuwe auto’s in januari en maart nog met respectievelijk 10 procent en 14 procent op jaarbasis.

Het populairste automerk in april was Kia met bijna 3100 registraties. De Kia EV3 was het meest geregistreerde model. Skoda en Toyota waren ook populair bij kopers van een nieuwe auto vorige maand.