Dierenwelzijnsorganisatie zet hondenhandel de voet dwars

Puppyhandel Pups - Puppies in Chaam moet van de gemeente Alphen-Chaam stoppen met het fokken en verhandelen van honden op de huidige vestigingsplek. Een hondenfokkerij past niet in het bestemmingsplan voor het gebied waar het bedrijf zit. Mocht Pups - Puppies er niet binnen drie maanden zijn verdwenen, dan dreigt er een dwangsom van 20.000 euro. De gemeente reageerde op een handhavingsverzoek door dierenwelzijnsorganisatie House of Animals.