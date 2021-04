OM: Limburgse Bandidos zijn criminele organisatie

De rechtbank in Maastricht boog zich woensdag over de vraag of de Limburgse afdeling van motorclub Bandidos een criminele organisatie is. Speciale aandacht van de rechtbank genoot daarbij de zogenoemde Bandidosbijbel, waarin richtlijnen staan hoe je je als lid van de vereniging hebt te gedragen. In die bijbel stond onder meer dat de dominantie van de Hells Angels bestreden moet worden. Dat leidde in Limburg in 2015 tot enkele confrontaties met de Hells Angels en de daaraan gelieerde Red Devils.