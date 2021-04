Amazon gaat meer zijn best doen om vrouwen en zwarte werknemers in de top van het bedrijf te benoemen. De stap van de Amerikaanse techonderneming maakt deel uit van een bredere reeks aanpassingen in het beleid. Amazon is doorgaans terughoudend met het ventileren van interne kwesties van welke aard dan ook. Dat stilzwijgen kwam Amazon meermaals op kritiek te staan.