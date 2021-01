In Duitsland tanken mag niet meer met ‘gewoon’ mondkapje

Nederlanders die vlakbij de Duitse grens wonen en gewend zijn even bij de oosterburen te gaan tanken of boodschappen te doen, moeten vanaf maandag rekening houden met aangescherpte regels voor het dragen van mondkapjes. De gewone mondkapjes zoals die op de meeste plaatsen in ons land gedragen worden, zijn vanaf maandag taboe in onder meer Duitse winkels en tankstations. In plaats daarvan moeten mondkapjes gedragen worden die beter beschermen, met name van het type KN95/N95 of FFP2 of chirurgische mondkapjes.