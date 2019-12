Van Ojik uit de Kamer na verkiezingen 2021

Bram van Ojik keert niet terug in de Tweede Kamer na de verkiezingen van 2021. Dat staat in een brief van GroenLinks-voorzitter Katinka Eikelenboom aan de leden van de partij.

GroenLinks gaat zich voorbereiden op die verkiezingen, door onder meer een kandidatencommissie in te stellen, onder voorzitterschap van Henrike Karreman. Van Ojik, een vertrouweling van voorman Jesse Klaver, wordt vicevoorzitter daarvan. De procedure voor het kiezen van een lijsttrekker start maandag.

In de brief bedankt Eikelenboom „Bram namens heel GroenLinks bij deze vast heel hartelijk voor zijn enorme inzet, humor en gedrevenheid als Kamerlid”. Een reden voor het vertrek geeft Eikelenboom niet in de brief. De fractie was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

Van Ojik (1954) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Eerder was hij dat in 1993 en 1994 en van 2012 tot 2015. In die laatste periode was hij tevens fractievoorzitter en politiek leider.

Ook was Van Ojik onder meer voorzitter van Milieudefensie, en voorzitter van de PPR. Die partij fuseerde in 1990 met de PSP, CPN en EVP, waaruit GroenLinks ontstond. Tussen zijn periodes als Kamerlid was van Ojik actief als ambtenaar op Buitenlandse Zaken en diplomaat. Als Kamerlid houdt hij zich bezig met buitenlandse zaken, Europese zaken en vreemdelingenbeleid.