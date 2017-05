Tolerantie-idee van SGP stelt VVD-denker Van Schie niet bepaald gerust

Zijn SGP’ers tolerant? Directeur Patrick van Schie van het wetenschappelijk instituut voor de VVD is daar bepaald niet van overtuigd.

„Tolerantie is niet het eerste waar ik als historicus uit een katholiek nest aan denk bij staatkundig gereformeerden”, schertste hij vrijdag tijdens een bijeenkomst in De Klomp van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP (WI-SGP) en uitgeverij De Banier. Daar werden twee studies gepresenteerd: ”Tolerantie in balans” van dr. M. J. Kater en ”Gewetensvrijheid in het geding” van dr. A. A. Kluveld.

Katers boek heeft zijn beeld „geenszins bijgesteld”, zei Van Schie. „Ik heb niet het idee gekregen dat ik nu gerust kan zijn over de staatkundig gereformeerde invulling van tolerantie.”

In zijn studie hekelt de christelijke gereformeerde hoogleraar juist de moderne, liberale opvatting van tolerantie. Die komt er volgens hem op neer dat alle levensovertuigingen precies evenveel waard zijn. „Maar dat is onverschilligheid. Werkelijke verdraagzaamheid doet onvermijdelijk pijn: je laat iets toe waar je enorm veel moeite mee hebt.”

Van Schie repliceerde dat verdraagzaamheid bij liberalen „voortvloeit uit de hogere waarde van de individuele vrijheid”: iedereen moet de vrijheid die hij voor zichzelf wenst, in gelijke mate aan een ander gunnen.

Hij zou het bijvoorbeeld niet intolerant vinden als de overheid jongensbesnijdenis verbiedt. „Een kind wordt daarbij lichamelijk onherstelbaar verminkt, zonder dat het voor zichzelf kan opkomen. Dat moet de staat dan doen.”

De SGP is daar tegen, ging hij verder, omdat er dan sprake is van aantasting van het ouderlijk gezag. „Maar dat zegt u niet als het gaat over abortus. Dan moet de overheid wél ingrijpen.”

Kater is het niet met Van Schie eens. Besnijdenis en abortus noemde hij onvergelijkbare zaken: „Besnijdenis is medisch gezien goed voor mannen, abortus is een zaak van leven en dood.”

In reactie op Kluvelds studie over gewetensvrijheid stelde oud-voorzitter van het WI-SGP Fieret dat de SGP zich moet bezinnen op de vraag wat voor de partij onopgeefbaar is. Kluveld juicht dat toe, aangezien de SGP onvermijdelijk wordt beïnvloed door de tijdgeest. „Dat is niet verkeerd, maar houd wel vast aan je beginselen.”

