„Rechten draagmoeders en meeroudergezinnen veranderen”

Het draagmoederschap en gezag voor gezinnen met meer dan twee ouders worden binnenkort geregeld in de wet. Dat meldt RTL Nieuws, dat een concept-Kamerbrief heeft ingezien. Regeringspartijen hebben na maanden een akkoord over de kwestie bereikt. Als een kind via een draagmoeder wordt geboren, kan nu pas na de geboorte via de rechter worden geregeld wie de ouders zijn. Het kabinet wil dat al vóór de geboorte helder moet zijn wie de ouders zijn.

De afspraken tussen draagmoeder en wensouder moeten al voor de bevruchting worden vastgelegd en bij een verzoek aan de rechter worden voorgelegd. Minister Van Engelshoven schrijft in de brief dat kinderen altijd moeten kunnen achterhalen waar ze vandaan komen, en daarom elk draagmoederschap in een register moet worden vastgelegd. Betrokkenen noemen het akkoord een historische doorbraak.

Daarnaast veranderen de regels voor meeroudergezinnen. Een kind kan straks maximaal vier ouders hebben. Niet-biologische ouders kunnen ‘deelgezag’ krijgen: ook zij kunnen dan mee met doktersbezoek als het kind ziek is, of beslissen over schoolkeuze.