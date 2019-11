Oud-VVD’er pleit vindt maximumsnelheid crisis waard

Oud-VVD-Kamerlid Oplaat vindt een verlaging van de maximumsnelheid een kabinetscrisis waard.

Gert-Jan Oplaat, die tussen 1998 en 2006 voor de VVD in de Tweede Kamer zat, maakte zich er als politicus onder meer sterk voor om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130 kilometer per uur. Dat bokste hij destijds niet voor elkaar, maar na 2012 kreeg de VVD wel een meerderheid voor dit liberale stokpaardje.

Maar nu dreigt vanwege de stokstofcrisis de maximumsnelheid weer omlaag te gaan naar 100 kilometer per uur. D66 pleit zelfs voor 90. Een dezer dagen zal het kabinet zeer waarschijnlijk de verlaging afkondigen. Premier Rutte (VVD) en VVD-fractievoorzitter Dijkhoff maakten de liberale geesten er reeds rijp voor.

Maar Oplaat krijgen ze niet mee. Bij EenVandaag liep hij te hoop tegen de „idiote maatregel.” De VVD moet volgens hem „eens een keer de rug rechten en er desnoods maar een crisis aan wagen.”

Volgens Oplaat heeft Nederland veel te veel kleine natuurgebieden van minder dan 10 hectare. „Je moet teruggaan naar grote natuurgebieden en die gaan beschermen en ophouden met die flauwekul van alle boompjes en bosjes aan te wijzen. En een tweede mooie oplossing zou zijn om D66 uit de coalitie te gooien, maar dat is geen reële, want er is geen alternatief.”