Ook Schouten en Ollongren doen aangifte om uitlatingen in FDF-groep

Ook de ministers Carola Schouten (Landbouw) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben aangifte gedaan naar aanleiding van uitlatingen in de besloten Facebookgroep van boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF).

Dat bevestigt de coördinator van het Team Bedreigde Politici van de politie, dat de zaak onder handen heeft. Een woordvoerder van Schouten zegt op de vraag of de bewindsvrouw aangifte gedaan heeft dat daar nooit mededelingen over worden gedaan. Een woordvoerder van Ollongren wil de aangifte wel bevestigen. „Het is belangrijk dat iedereen in Nederland zijn mening kan laten horen. Maar met intimidatie en bedreiging ga je de grens over. Daarom heb ik aangifte gedaan”, aldus de minister.

Het Reformatorisch Dagblad deed enkele weken geleden uit de doeken dat er tal van doodsverwensingen worden geuit in de besloten groep, onder meer aan het adres van politici.

Zo werd over minister Schouten gezegd: „Haar gewoon de kop eraf schieten” en: „Weet je wat ze in de Middeleeuwen met zo’n heks deden? Mag nu ook wel weer.” De ChristenUnie-politica „solliciteert naar een leven met beveiliging”, stelde een andere reaguurder. Over minister Ollongren (D66) zei iemand: „Dat wijf moet dood.”

Eerder werd al bekend dat D66’er Tjeerd de Groot aangifte heeft gedaan. Vorig jaar zette hij kwaad bloed met zijn voorstel om de veestapel te halveren. „Blauwe boon dr in”, „opknopen” en „afmaken die vent”, zo luidden enkele opmerkingen aan zijn adres.

„Je mag demonstreren, je mag je mening uiten, dat moet je vooral doen, maar politici bedreigen gaat gewoon echt te ver”, aldus het Tweede Kamerlid vorige week.