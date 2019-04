Ook CU en SGP willen „haatprediker” weren

Politiek Den Haag verzet zich fel tegen de komst van de omstreden christelijke prediker Steven Anderson uit de Amerikaanse staat Arizona.

Net als andere partijen willen CU en SGP Anderson weren uit Nederland. De predikant wil op 23 mei een bezoek brengen aan Amsterdam. Onder meer de Amsterdamse burgemeester Halsema, homobelangenorganisatie COC en het Centrum Informatie en Documentatie Israël willen daar een stokje voor steken.

De baptistenvoorganger is tegen abortus, maar houdt er ook extreme opvattingen op na. Hij zou overheden oproepen homo’s te executeren. Na de aanslag in 2016 op een homoclub in de Amerikaanse staat Florida, die aan 49 mensen het leven kostte, reageerde Anderson verheugd. Hij vond het jammer dat er niet meer doden waren gevallen. Anderson is Holocaustontkenner en heeft zich antisemitisch uitgelaten.

Politici van links tot rechts willen dat staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) Anderson tot ongewenst vreemdeling verklaart. „Predikers die haat en geweld verspreiden moeten we geen ruimte bieden en mogen wat mij betreft thuisblijven”, zegt CDA-Kamerlid Lenny Geluk.

CU-Kamerlid Nico Drost vindt dat ook. „Het kan niet de bedoeling zijn dat deze predikant onze vrijheid van meningsuiting misbruikt om kennelijk haat en geweld te prediken. Dwan gaat deze man, die zich christen noemt, een rode lijn over”, stelt de CU’er desgevraagd.

Kritisch

Ook de SGP is kritisch over de Amerikaanse predikant. „Wij zijn tegen de komst van mensen die tot geweld oproepen of die geweld verheerlijken”, zei SGP-leider Van der Staaij. „Ik vind het terecht dat er gekeken wordt of deze man wel naar Nederland moet komen.” Zwaarwegend voor de SGP-leider is dat de Amerikaanse prediker kennelijk een Holocaustontkenner is. „We moeten beseffen dat Joden, zeker in het licht van het opkomend antisemitisme, een kwetsbare groep vormen.”

De prediker is vaker in landen geweigerd. In 2016 zette Botswana de man het land uit nadat hij in een interview had opgeroepen tot de executie van lhbt’ers. Ook in het Verenigd Koninkrijk is Anderson niet welkom.

Tegenover de NOS zei Anderson woensdag zich niet te laten afschrikken door een inreisverbod. „Ik kom helemaal niet naar Nederland om te prediken over homoseksualiteit. Ik verzorg 156 preken per jaar, maar de media richten de aandacht vooral hier op.” Hij zegt tegenover de NOS dat hij gelooft dat „alle homoseksuelen moeten worden geëxecuteerd. Dat staat in de Bijbel.”

Deuren

Anderson en zijn vrouw hebben negen kinderen. Het gezin poseert op een foto op de website van de door hem in 2005 gestichte kerk, de Faithful Word Baptist Church, in 2005. Anderson heeft geen theologische studie gevolgd. „De Bijbel maakt duidelijk dat de kerk de pijler is van de waarheid, en niet een opleiding”, meldt de site. Anderson zou onder meer het halve Nieuwe Testament zo’n beetje uit zijn hoofd kennen. De excentrieke prediker heeft tot doel „op ouderwetse manier door deuren te breken en zielen te winnen voor Christus.”