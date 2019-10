Kamerleden mogelijk beveiligd naar Malieveld

Kamerleden gaan mogelijk onder beveiliging naar het Malieveld voor het boerenprotest. Dat zeggen Haagse ingewijden.

Boeren demonstreren in Den Haag uit woede over de manier waarop er door de politiek en de media over de agrarische sector wordt gesproken. Ook vanwege de stikstofdiscussie staat de relatie tussen de politiek en de boeren op scherp.

Een bron zegt dat de Kamerleden „in een busje” naar het protest zullen gaan. Momenteel wordt bekeken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat een afvaardiging van het parlement veilig naar het Malieveld kan. Daar zullen de politici in gesprek gaan met de boze boeren.