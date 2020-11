Kamer: bijzondere school mag geen kind weigeren om geloof

Religieuze scholen mogen als het aan de Tweede Kamer ligt straks geen kinderen meer weigeren wegens hun religie of die van hun ouders. Een meerderheid stemt dinsdag voor een voorstel van de SP om bijzondere scholen, net als in het openbaar onderwijs, een acceptatieplicht op te leggen. Dat bevestigen de partijen na een bericht in Trouw.

„Ik pleit hier al vijftien jaar lang voor”, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. „Tot mijn verbazing steunen ook D66 en VVD het voorstel.” De coalitiepartijen spraken hun steun uit voor het voorstel na een week waarin politiek Den Haag een felle discussie voerde over de rol van religieuze scholen. In het regeerakkoord dat de partijen hebben ondertekend, staat evenwel dat de regels hetzelfde blijven als voorheen, namelijk dat voor bijzonder onderwijs geen acceptatieplicht geldt.

Naast de twee coalitiepartijen steunen ook GroenLinks en de PvdA het voorstel. Daarmee is er brede steun. Van Dijk onderstreept dat er ook al een initiatiefwet van de SP, GroenLinks en PvdA klaarligt, die basis- en middelbare scholen verbiedt leerlingen te weigeren op grond van religie. Als het aan Van Dijk ligt, kan de Kamer daar snel mee aan de slag, maar het is aannemelijk dat de Kamer hier pas na de verkiezingen van maart aan toekomt.