Kabinet ontraadt D66-wet over vaccinatie

Het kabinet adviseert negatief over het initiatiefwetsvoorstel van D66 met betrekking tot vaccinatie in de kinderopvang, hoewel het begrip heeft voor de indiening ervan.

Dat zei staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) donderdagavond in de Tweede Kamer.

D66 zet de behandeling van het wetsvoorstel desondanks door. De stemming staat nu gepland voor dinsdag en het is daarbij nog steeds mogelijk dat een Kamermeerderheid het plan van de regeringspartij steunt.

Met het initiatief wil D66 expliciet in de Wet op de kinderopvang laten opnemen dat kinderdagverblijven het recht hebben om niet-gevaccineerde kinderen te weren. Op die manier kunnen ouders, voorafgaand aan de plaatsing van hun kind, voortaan beter nagaan welk vaccinatiebeleid een kinderopvangcentrum voert, om daarna een bewuste keuze te kunnen maken.

Achterliggende gedachte daarbij is dat het ouders nu veelal onbekend is wat de vaccinatiegraad is op de instelling waar ze hun kind naar toe brengen. Zeker in een tijd waarin het risico op bijvoorbeeld een mazelenuitbraak toeneemt, kan dit zorgen voor onzekerheid en stress, aldus de partij.

Van Ark formuleerde het negatieve kabinetsadvies in juridische bewoordingen en noemde de D66-initiatiefwet „niet-proportioneel en qua uitvoerbaarheid zeer complex.” Om die termen te onderbouwen, greep zij terug op het kritische advies van de Raad van State over de wet.

Volgens de raad hebben kinderopvangcentra als private ondernemingen nu al de mogelijkheid voor het voeren van een eigen aanname- en vaccinatiebeleid. Door daar een aparte wet voor te maken, zou de keuzevrijheid van sommige ouders kunnen worden ingeperkt en dat gaat de raad te ver.

In het advies stond ook dat D66 de kinderopvangbranche zou opzadelen met een fikse administratielast. D66 koos er echter voor die kritische noten grotendeels naast zich neer te leggen en ook dat woog mee voor het kabinet, aldus Van Ark.

Vanuit de Tweede Kamer leverden donderdagavond vooral de fracties van SP en SGP kritiek. Hun inbreng sloot in belangrijke mate aan bij die van de Raad van State. „De bedoeling van de wet is volgens u om de markt transparant te maken en ouders de mogelijkheid te bieden te kiezen voor een zo veilig mogelijke omgeving van uw kind. Maar als u moet motiveren waarom u het gerechtvaardigd vindt om de keuzevrijheid van sommige ouders in te perken, noemt u het beschermen van de volksgezondheid als doel. Dat kan niet, het is of-of”, hield SP-woordvoerder Hijink D66-Kamerlid Van Meenen, die namens die partij het woord voerde, voor.

De SGP stoort zich aan een later toegevoegde bepaling in de wet die stelt dat het op voorhand als gerechtvaardigd dient te worden beschouwd als een kinderdagverblijf straks met de wet in de hand indirect onderscheid zou maken op grond van godsdienst. SGP-Kamerlid Van der Staaij nam als voorbeeld een kind dat vanwege principiële bezwaren van de ouders niet is gevaccineerd, maar al wel immuun is voor bijvoorbeeld mazelen omdat het de ziekte al heeft gehad. „Stel dat er in de buurt maar één crèche is en die stelt als eis dat elk kind gevaccineerd moet zijn, waarom is het weigeren van zo’n kind dan al op voorhand gerechtvaardigd? Dat is nog maar de vraag”, voerde hij aan.

CDA-Kamerlid Postma vreest dat de wet negatieve gevolgen kan hebben voor kinderen die om medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd.

Andere kritiekpunten die te berde werden gebracht, gingen over de actualiteit en de betrouwbaarheid van de vaccinatiegegevens van het individuele kind, zoals die volgens de wet door de kinderdagverblijven moeten worden geregistreerd.

Met de steun van VVD, D66 en PvdA kan de wet dinsdag rekenen op 60 stemmen. Om een meerderheid te halen, moet ook PVV (20) of CDA (19) voor stemmen. Maar het CDA aarzelt en de PVV deed donderdag, net als ChristenUnie en PvdA, niet mee aan het debat.

Als PVV en CDA het laten afweten, kan de wet het nog halen, maar dan is D66 aangewezen op (een combinatie van) GroenLinks (14), Partij voor de Dieren (4), 50PLUS (4), DENK (3) of FVD (2).