Heerma eerste agnost die CDA-fractie leidt

De kersverse fractievoorzitter van het Christen Democratisch Appèl, Pieter Heerma, betitelt zichzelf als agnost: iemand die geen uitspraak doet over het al dan niet bestaan van God. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van het CDA.

Heerma kreeg dinsdag de fractievoorzittershamer van Sybrand Buma. Die vertrekt binnen enkele weken uit de Kamer omdat hij is voorgedragen als burgemeester van Leeuwarden.

Heerma is een tussenpaus. Hij gaat het CDA leiden tot de eerstkomende Tweede Kamerverkiezingen, die uiterlijk in 2021 plaatsvinden. De nieuwe fractievoorzitter heeft geen ambitie om dan als eerste op de kandidatenlijst te staan. Minister Hoekstra van Financiën en minister De Jonge van Volksgezondheid tonen daarvoor wel interesse.

De wieg van Pieter Heerma stond in Amsterdam. Het protestants-christelijk geloof speelt een belangrijke rol in zijn opvoeding, maar hij nam er zelf afscheid van.

In een interview met het RD in 2015 zegt hij: „Ik ben christelijk opgevoed, heb op een christelijke basisschool gezeten en ook op een christelijke middelbare school. Zondags gingen we naar de gereformeerde Noachkerk in Amsterdam-Noord. Tegenwoordig is dit geen kerk meer maar een appartementencomplex. Zelf ben ik ook niet kerkelijk gebleven. Ik heb de natuurlijke neiging agnost te zijn.”

Maar Heerma staat wel met overtuiging achter het CDA. In interview zegt hij: „Toch zitten de christelijke waarden nog diep in mij verankerd. Dat zijn ook de waarden van de brede christendemocratische volkspartij waar het CDA voor staat.”

De C van het CDA staat voor Heerma niet alleen voor christelijk, maar ook voor conservatief. In het Nederlands Dagblad schreef hij daar vorig jaar over: „De houding van conservatieven wordt gekenmerkt door eerbied voor de gegevenheid van de dingen, door liefde voor het bestaande, voor dat wat zich in de loop van eeuwen heeft uitgekristalliseerd door het gemeenschappelijk handelen van mensen.”

Pieter is de zoon van Enneüs Heerma, die vanaf 1994 de partij leidde. Dat was geen succes. Hij kreeg veel kritiek en stapte op in 1997. Die afloop houdt zijn zoon „met beide benen op de grond.”

Pieter Heerma (41) studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna wekte hij twee jaar als student-assistent bij het NIOD en onderzocht de val van Srebrenica. In 2002 maakte hij de overstap naar de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Hij werkte daar eerst als woordvoerder en vanaf 2007 als hoofd voorlichting. In 2011 ging hij naar het bedrijfsleven, maar een jaar later kwam hij terug in Den Haag, nu als CDA-Kamerlid. Hij groeide uit tot de vertrouweling van Buma. Dinsdag nam Heerma het estafettestokje van hem over.