Gestage groei 50PLUS zet door

Een historische dag zondag voor 50PLUS. De partij haalde voor het eerst een zetel in het Europees Parlement. De ouderenpartij zette daarmee een volgende stap in haar gestage opmars.

PvdA de grootste en nul zetels voor SP en PVV. Dat was het nieuws maandagmorgen, nadat de uitslag van de Europese verkiezingen bekendgemaakt werd. Dat 50PLUS van nul naar één zetel ging, sneeuwde volledig onder. „Onderweg in de auto, luisterend naar Radio1, vraag ik me af of ook hier het geweldige succes van 50PLUS - net als bij vrijwel alle andere media - compleet verzwegen gaat worden”, plaatste een getergde partijleider Henk Krol maandag op Twitter.

Niet alleen na de verkiezingen, maar ook daarvoor was 50PLUS vrijwel onzichtbaar. De campagne draaide met name om de VVD en FVD, die er een tweestrijd van probeerden te maken. Mark Rutte, Thierry Baudet en Frans Timmermans waren de namen waar het om draaide de afgelopen weken. Minder mensen zullen gehoord hebben van Toine Manders, de lijsttrekker van 50PLUS voor het Europees Parlement. De komende vijf jaar zal hij de partij vertegenwoordigen in Brussel. In het verleden deed hij dit al eens voor de VVD.

Dat 50PLUS een zetel haalde, staat niet helemaal op zichzelf. De partij is groeiende. In 2017 verdubbelde de ouderenpartij het aantal zetels in de Tweede Kamer, waar het nu vier zetels heeft. Ruim 300.000 kiezers stemden op de partij. In 2012 ging de partij al van nul naar twee zetels.

Ook bij de provinciale statenverkiezingen deed de partij het goed; de seniorenpartij haalde zeventien Statenzetels, verdeeld over alle provincies. Vier jaar eerder waren dit er veertien en scoorde 50PLUS alleen in de provincie Groningen geen zetel.

Ruzie

Het nog jonge 50PLUS, opgericht in 2010, staat vooral bekend om geruzie binnen de partij. In oktober 2013 stapte Henk Krol op als Tweede Kamerlid, omdat hij als hoofdredacteur van de Gaykrant geen pensioenpremies aan zijn werknemers zou hebben betaald. De rechter stelde hem echter later in het gelijk. De tweemansfractie die overbleef, viel door ruzie uit elkaar. De Kamerleden gingen afzonderlijk van elkaar verder. Door ziekte van één van deze Kamerleden, Martine Baay-Timmerman, kwam Henk Krol terug in de Tweede Kamer.

In mei 2018 was het opnieuw raak. Door een conflict in het bestuur stapten zeven van de acht bestuursleden op.

Ondanks al deze interne conflicten, trekt 50PLUS steeds meer kiezers aan. Bij de Europese verkiezingen haalde het de SP en PVV in, twee gevestigde partijen. De ouderenpartij haalde bijna 4 procent van de stemmen. En dus gaat de onbekende Toine Manders het Europees Parlement in. Daarmee zet 50PLUS een volgende stap op weg naar een blijvend bestaan.

In het verleden was al eerder een ouderenpartij succesvol. In 1994 kwam het Algemeen Ouderen Verbond met zes zetels de Tweede Kamer binnen. Het succes was echter van korte duur, want de fractie viel door geruzie uit elkaar en de partij verdween uit het parlement.