„CU, erken en bescherm ook het homohuwelijk”

De ChristenUnie moet in haar beginselprogramma vastleggen dat ze ook het homohuwelijk erkent en beschermt. Anders wordt een deel van de achterban uitgesloten.

Dat vinden twaalf ChristenUnie-leden, die daarom de tekst van het nieuwe beginselprogramma willen wijzigen, schrijft het Nederlands Dagblad donderdag. In het voorstel van het partijbestuur staat dat het huwelijk als „publieke verbintenis van man en vrouw uniek en waardevol is.” De ondertekenaars van het wijzigingsvoorstel vinden dat daarmee wordt voorbijgegaan aan de realiteit dat ook mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen.

De CU-leden stellen voor de volgende tekst in het beginselprogramma op te nemen: ”God heeft al in het begin het huwelijk ingesteld tussen man en vrouw. Het huwelijk als publieke verbintenis is uniek en waardevol. Heden ten dage staat het huwelijk ook open voor geliefden van hetzelfde geslacht. De overheid erkent en beschermt het huwelijk naar zijn oorsprong en betekenis. In haar bescherming en ordening heeft de overheid oog voor alle gehuwden en voor allen die niet of niet meer gehuwd leven”.

Initiatiefnemer Walter Brands zegt tegen het ND geen discussie te willen starten over hoe de Bijbel precies moet worden uitgelegd. „Maar in de tekst van het partijbestuur vallen getrouwde homo’s tussen wal en schip, terwijl in een deel van de ChristenUnie-achterban er ook kerkelijk de ruimte is om te trouwen. De partij hoeft daarover niet het oordeel te vellen.”

De CU heeft nog niet op het amendement gereageerd, omdat het nog niet in het partijbestuur is besproken.