CDA: Lelystad Airport pas open als luchtruim is heringedeeld

Lelystad Airport kan pas open als eerst het Nederlandse luchtruim is heringedeeld.

Dat zei CDA-Kamerlid Harry van der Molen vrijdag in het actualiteitenprogramma Uitgelicht! van Family7.

De herindeling van het luchtruim staat gepland in 2023. Logische consequentie van de uitspraak van Van der Molen is dat Lelystad dus pas open kan na 2023, en niet al op 1 april 2020, zoals het kabinet en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) nog steeds willen. Die gevolgtrekking trok het CDA-Kamerlid bij Family7 echter niet.

Wel benadrukte hij sterk dat het bijzonder ongewenst is dat de luchthaven al open zou gaan terwijl de herindeling van het luchtruim nog niet voltooid is. „Dat moet eerst gebeuren, hebben wij als CDA steeds gezegd, zodat we zo weinig mogelijk mensen confronteren met laagvluchten. Zoiets moet je heel zorgvuldig doen.”

In de coalitie bestaat onenigheid over de opening van Lelystad Airport. Het vliegveld moet dienen om Schiphol te ontlasten. De VVD wil daarom graag dat Lelystad op 1 april 2020 opengaat.

ChristenUnie en D66 willen liever dat het vliegveld helemaal niet opengaat. Zij dringen erop aan om de opening in elk geval uit te stellen tot na de herindeling van het luchtruim. Dat lijkt nu ook het standpunt van het CDA te zijn.

Stikstofuitspraak

Inmiddels is er nog een complicatie ontstaan, namelijk een recente uitspraak van de Raad van State over de risico’s van stikstof voor de natuur.

Die uitspraak lijkt ertoe te leiden dat veel infrastructurele projecten in Nederland stil komen te liggen. Dat zou ook het opengaan van Lelystad kunnen raken.

Hieronder de uitzending van Uitgelicht!. Het item over Lelystad start na 12.50 minuten.