Belder en SGP niet eens over verantwoording onkosten

Het SGP-hoofdbestuur en SGP-Europarlementariër Belder kunnen niet tot overeenstemming komen over de financiële verantwoording van de maandelijkse onkostenvergoeding van de politicus.

„Het is helaas niet gelukt, ondanks herhaalde en intensieve pogingen van het SGP-bestuur, om met de heer Belder tot overeenstemming te komen over de financiële verantwoording van de maandelijkse onkostenvergoeding”, zo deelde SGP-voorzitter Van Leeuwen vrijdagmorgen mee.

De nieuwe SGP-lijsttrekker bij de eerstkomende verkiezingen voor het Europees Parlement, Ruissen, is wel bereid om te zijner tijd verantwoording af te leggen. Van Leeuwen: „Met hem zijn over de verantwoording sluitende afspraken gemaakt. Ruissen is daar, uit het oogpunt van transparantie, van harte toe bereid.”

Belder kwam vorig jaar in opspraak omdat hij geen verantwoording wilde afleggen over de maandelijkse onkostenvergoeding van 4300 euro die hij als Europarlementariër ontvangt.

Volgens Belder gaat het niet om een maandelijkse onkostenvergoeding. „Het gaat over een forfaitaire vergoeding zoals de Tweede Kamer die ook kent en die geheel gebruikt wordt voor de ontplooiing van mijn parlementaire werkzaamheden en die uitsluitend tot mijn parlementaire verantwoordelijkheid behoort. Primair voor mij is dat ik in oud-beleidsmedewerker Ruissen bij leven en welzijn een uitstekende opvolger begroet.”