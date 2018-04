Actie voor referendum over Donorwet, SGP niet tegen

Mogelijk komt er een referendum over de nieuwe donorwet. De SGP, die tegenstander is van referenda, wijst de volksraadpleging niet bij voorbaat af.

De website GeenStijl heeft het initiatief genomen om te komen tot een raadplegend referendum over de nieuwe donorwet, die enkele weken geleden door de Eerste Kamer is aanvaard. Voor 26 april dienen de initiatiefnemers 10.000 handtekeningen te verzamelen. Daarna moeten zich binnen een termijn van zes weken in totaal 300.000 mensen achter het verzoek om een referendum te houden, scharen.

Als er voldoende handtekeningen zijn, is het nog maar de vraag of het referendum er ook daadwerkelijk komt. De Eerste Kamer behandelt namelijk momenteel een wetsvoorstel dat de afschaffing van het raadplegend referendum regelt. De Tweede Kamer stemde er enkele weken geleden al mee in. De afschaffing van het raadplegend referendum vloeit voort uit een afspraak in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in oktober vorig jaar sloten tijdens de formatiebesprekingen voor de vorming van een nieuw kabinet.

Als de Eerste Kamer binnen enkele weken al instemt met afschaffing en de wet daadwerkelijk in werking treedt, is er geen referendum meer mogelijk. De oppositie in de Senaat kan de behandeling van de wet mogelijk enkele weken vertragen door extra schriftelijke vragenrondes en dergelijke in te lassen. Als de coalitie haast wil maken, is het echter niet waarschijnlijk dat de aanvaarding tot half juni vertraagd kan worden.

De nieuwe donorwet, die er op initiatief van D66 komt, regelt dat mensen in principe automatisch orgaandonor zijn. Wie dat toch niet wil, kan zich laten registreren als tegenstander.

De SGP, die tegenstander is van de nieuwe donorwet én van referenda, ziet de volksraadpleging wel zitten. SGP-Tweede Kamerlid Bisschop twitterde eind vorige week: „Als SGP’er maak ik natuurlijk geen reclame voor organiseren van referendum. Maar een referendum over de donorregistratie vind ik wel ongelofelijk interessant. Gaat immers iederéén rechtstreeks aan. En de Kiesraad heeft er de voorbereidingen voor getroffen...” SGP-senator Schalk liet zich dinsdag in vergelijkbare bewoordingen uit.

Via sociale media krijgt de partij kritiek omdat de staatkundig gereformeerden tegen referenda zijn en nu het hun goed uitkomt, zich er niet tegen verzetten. Dat vinden sommigen hypocriet.

GeenStijl denkt dat velen het initiatief steunen omdat het over het eigen lichaam van burgers gaat.