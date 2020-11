62,5 miljoen voor regeling slachtoffers ernstige beroepsziekten

Er komt een fonds met 62,5 miljoen euro voor werknemers die ziek zijn geworden door werken met gevaarlijke stoffen. Vanaf juli 2022 kunnen zij waarschijnlijk een beroep doen op de tegemoetkomingsregeling.

„Met deze tegemoetkoming geeft het kabinet erkenning aan het leed dat door deze beroepsziekten wordt veroorzaakt”, schrijft staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. Een deel van de 62,5 miljoen is bestemd voor uitvoering van de regeling.

Verder gaat oud-minister Bruno Bruins voor Medische Zorg onderzoeken hoe zo snel mogelijk kan worden gekomen tot een „adequate en werkbare lijst” van stoffengerelateerde beroepsziekten. Die moet dan dienen als één van de hoekstenen van de tegemoetkomingsregeling.

Het fonds is een uitwerking van het rapport van de commissie-Heerts die onderzoek heeft gedaan hoe slachtoffers van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen sneller geholpen kunnen worden. Het lukt deze groep namelijk nauwelijks hun schade te verhalen op hun (ex-)werkgever.

„Voor mij staat voorop dat er een duidelijke en goed uitvoerbare regeling komt, die middels een snelle en toegankelijke procedure aan zieke (ex)werkenden helderheid biedt waar zij aan toe zijn”, aldus de staatssecretaris.

Een onderzoek naar werknemers die op een NS-werkplaats in Tilburg waren blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6 was aanleiding voor het kabinet om de commissie in te stellen. Per jaar sterven meer dan 4000 mensen aan een ziekte die ze op het werk hebben opgelopen.

Er wordt uitgegaan van maximaal 2500 tegemoetkomingen per jaar. Van ’t Wout vult het schadefonds door een lichte verhoging van de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Die premie wordt betaald door alle werkgevers.