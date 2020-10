‘Toename snelgroeiende bedrijven viel voor corona al stil’

De toename van het aantal snelgroeiende bedrijven en het aantal start-ups dat doorgroeit, komt tot stilstand. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens hen zette die ontwikkeling zich al in voor de coronacrisis.

In 2019 groeiden 295 start-ups door tot een zogeheten scale-up, tegen 290 in het jaar ervoor. Een snelgroeiend bedrijf wordt ook wel een scale-up genoemd. Het gaat om ondernemingen met minstens tien werknemers die gedurende drie jaar minstens 20 procent per jaar groeien.

Volgens het onderzoek waren er eind 2019 ruim 3000 van dat soort bedrijven in Nederland, iets meer dan een jaar eerder. De scale-ups hebben volgens de Erasmus Universiteit Rotterdam in de afgelopen drie jaar bijna 232.500 banen gecreëerd.

„Snelgroeiende bedrijven en succesvolle start-ups zijn zeer belangrijk voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de Nederlandse economie, met name in crisistijd”, zegt hoogleraar ondernemerschap Justin Jansen van de Erasmus Universiteit. „Ondanks verschillende ondersteuningsmaatregelen en -programma’s, zien we daarvan geen duidelijke vertaalslag in het aantal snelgroeiende bedrijven”, aldus Jansen.

De universiteit pleit onder meer voor intensievere ondersteuning, voor een langere duur, voor een selecte groep start-ups en scale-ups. Ook zou coronasteun meer moeten worden gericht op het aanjagen van groei en niet enkel op baanbehoud.