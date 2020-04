‘Ook kleine spaarder gaat betalen voor spaarrekening’

Meer banken gaan in navolging van Triodos Bank in de loop van dit jaar waarschijnlijk kosten doorberekenen aan zogeheten kleine spaarders. Dat verwacht deskundige Amanda Bulthuis van vergelijkingssite Geld.nl. „Andere banken zullen ook volgen. Misschien met negatieve rentes, misschien met kosten voor je spaarrekening of door voor andere diensten hogere kosten te rekenen. Daar ontkomen we helaas niet aan.”

Triodos Bank is voor zover Geld.nl kan overzien de eerste die deze kosten nu heel concreet doorberekent aan alle spaarders. Per 1 juli betalen klanten 2 euro per maand voor hun spaarrekening, kondigde Triodos Bank deze week aan. Daar bovenop betalen de spaarders die meer dan 100.000 euro spaargeld hebben een negatieve rente van 0,5 procent per jaar over het deel boven dit bedrag. Voor kinderen en jongeren tot 25 jaar blijft de spaarrekening bij Triodos Bank wel gratis.

De spaarrente in Nederland is al tijden laag, onder meer omdat de banken zelf rente moeten betalen over het geld dat zij bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen. Veel vermogende spaarders, met hoge bedragen op hun rekening, hebben inmiddels ook al te maken met een negatieve rente. Maar kleine spaarders zijn tot nu toe buiten schot gebleven, al is de rente bij diverse banken wel tot nul teruggebracht.

ABN AMRO en de Volksbank, de moederbank van SNS Bank, ASN Bank en Regio Bank, beloofden eerder dat er voorlopig geen negatieve rentes komen voor mensen met een saldo onder de 100.000 euro. Maar over de kosten van spaarrekeningen werden publiekelijk nog geen harde toezeggingen gedaan. Volgens Geld.nl zou de Volksbank inmiddels wel hebben gezegd dat de spaarrekeningen gewoon gratis blijven. ABN AMRO stelde na vragen van de site alleen dat er nu geen sprake is van betalen voor je spaarrekening.