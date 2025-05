McDonald’s verkoopt minder burgers door wegblijvende Amerikanen

De verkopen van restaurants die een jaar of langer open waren vielen begin dit jaar 1 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens McDonald’s zijn de verkopen wereldwijd onder meer lager uitgevallen omdat vorig jaar een schrikkeljaar was. Wordt die extra dag niet meegerekend, dan bleef de verkoop vrijwel gelijk.

In de VS liepen de verkopen met 3,6 procent terug, met name doordat er minder gasten kwamen. Ook in het Verenigd Koninkrijk vielen de verkopen duidelijk lager uit.

McDonald’s boekte een omzet van iets minder dan 6 miljard dollar, omgerekend zo’n 5,3 miljard euro. Dat is 3 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2024. De nettowinst daalde ook 3 procent, tot 1,9 miljard dollar.