Microsoft en Facebook-eigenaar Meta flink hoger op Wall Street

Softwareconcern Microsoft (plus 10 procent) bleef goede zaken doen met zijn cloudtak Azure. Via de clouddiensten kunnen klanten hun eigen AI-applicaties bouwen op de technologie van OpenAI, waarin Microsoft fors investeert.

Meta steeg ruim 6 procent. Topman Mark Zuckerberg sprak van een sterke start van het jaar. Meta gaat ook meer investeren in onder meer de ontwikkeling van taalmodellen en chatbots. Zuckerberg durft de investeringen verder op te voeren, omdat hij ervan overtuigd is dat zijn bedrijf goed gepositioneerd is om alle onrust rond het handelsbeleid van Trump het hoofd te bieden

De beter dan verwachte resultaten van Microsoft en Meta zorgden voor een positieve stemming op Wall Street. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 40.806 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,8 procent tot 5613 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,8 procent tot 17.758 punten.

McDonald’s zakte 0,7 procent. De fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Op de Amerikaanse thuismarkt lieten de verkopen van filialen die langer dan een jaar open zijn de grootste daling zien sinds de coronapandemie in 2020, door slecht weer en terughoudendheid bij consumenten.

General Motors verloor 0,8 procent. De autofabrikant verlaagde zijn winstverwachting voor dit jaar. Eerder deze week trok GM de prognose al in door de aanhoudende onzekerheid over de importtarieven. GM verwacht nu dat de winst door de heffingen tot 5 miljard dollar lager uitvalt. Motorfabrikant Harley-Davidson trok zijn verwachting voor 2025 in door een gebrek aan duidelijkheid rond het handelsbeleid, maar steeg toch 5,6 procent.

Apple zakte 0,5 procent. De iPhone-maker werd door een Amerikaanse rechter op de vingers getikt omdat het techconcern zijn appwinkel niet genoeg heeft opengesteld voor betalingsopties van andere partijen. Apple en ook webwinkelconcern Amazon (plus 2 procent) komen na de slotbel met kwartaalcijfers.