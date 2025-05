Handelsoorlog raakt financiële positie pensioenfondsen

Volgens Aon is de gemiddelde dekkingsgraad gedaald van 120 naar 116 procent. Dit betekent dat de fondsen voor elke 100 euro die ze nu en in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren, ongeveer 116 euro in kas hebben. Daarmee is hun positie terug op het niveau van eind vorig jaar. De situatie lijkt nog niet zo erg dat pensioenkortingen dreigen, maar dit zorgt wel voor lastige beslissingen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

In april kondigden de VS veel handelstarieven aan. Later schortte het land een deel van de heffingen weer op, maar dat nam de onrust bij beleggers niet weg. Pensioenfondsen kregen te maken met beleggingsverliezen. Door de vlucht naar veilige obligaties daalde de rente in de eurozone. Daardoor liepen hun verplichtingen volgens de regels juist op.

Normaal zijn de fondsen langetermijnbeleggers. Maar volgens Aon-bestuurder Frank Driessen zijn ze nu eigenlijk ook kortetermijnbeleggers omdat ze snel overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Met een hogere dekkingsgraad is het voor pensioendeelnemers gunstiger om in te varen.

„Het is zaak om de rust te bewaren”, stelt Driessen. „Aan de ene kant kan er herstel plaatsvinden gedurende de rest van het jaar, aan de andere kant zouden fondsen ook een plan moeten hebben hoe het pakket eruitziet als de dekkingsgraad wat minder hoog is.”

Driessen merkt daarnaast dat met name de uitvoeringsorganisaties voor de pensioenfondsen moeite hebben om de systemen op tijd gereed te krijgen voor het nieuwe stelsel. Meerdere fondsen die 1 januari 2026 als beoogde overgangsdatum hadden, hebben al moeten concluderen die te verschuiven.

„We verwachten dat nog wel meer fondsen gaan schuiven”, zegt Driessen. „De praktijk blijkt weerbarstig en het vraagt veel van de pensioenuitvoerders om beheerst over te gaan naar het nieuwe stelsel. De grote piek verschuift waarschijnlijk naar 2027.”