Ryanair dreigt te stoppen met bestellingen Boeing om heffingen

Als de Verenigde Staten doorgaan met dit „ondoordachte” plan en de heffingen een „wezenlijke” invloed hebben op de prijs van de export van Boeing-toestellen naar Europa, „dan zullen we zeker onze huidige Boeing-bestellingen heroverwegen, net als de mogelijkheid om die bestellingen ergens anders te plaatsen”, schrijft hij in een brief aan een Amerikaanse wetgever. Daarbij meldde hij dat hij het Chinese COMAC zou overwegen, maar dat er nog geen gesprekken lopen met die vliegtuigfabrikant.

Ryanair verwacht uiterlijk in maart volgend jaar 29 737 MAX-toestellen te krijgen, de laatste van een bestelling van 210 vliegtuigen. De luchtvaartmaatschappij heeft daarnaast 150 vaste bestellingen voor de MAX 10, het grootste 737-toestel, met de optie om die uit te breiden. De eerste van deze toestellen worden naar verwachting in 2027 geleverd.

O’Leary heeft eerder al overwogen Chinese vliegtuigen te kopen als de prijs aantrekkelijk genoeg is. Daarop waarschuwde Congreslid Raja Krishnamoorthi Ryanair dit niet te doen vanwege veiligheidszorgen. De brief van de topman donderdag is zijn reactie daarop.