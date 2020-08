Megawerkschip in Sloehaven Vlissingen trekt bekijks

Enkele duizenden mensen stroomden maandag toe rond de haven van Vlissingen om ’s werelds grootste werkschip te zien binnenvaren.

Pioneering Spirit, een kolossaal werkschip van offshore-aannemer Allseas, leverde twee zogeheten jackets af in de Sloehaven in Vlissingen. Het schip heeft de stalen onderbouwconstructies –die respectievelijk 1800 en 1400 ton wegen– van een booreiland verwijderd. Het transport in het Zeeuwse Vlissingen trok bekijks van een paar duizend mensen.

Met een lengte van 382 meter en een breedte van 124 meter is Pioneering Spirit is het grootste werkschip ter wereld. Waterspuitende blusboten begeleidden de aankomst; een traditie bij het verwelkomen van bijzondere schepen of transporten.

Jeroen Hagelstein, woordvoerder van het Zwitsers-Nederlandse Allseas, is blij met de belangstelling voor „een heel bijzonder schip. Deze jackets bevonden zich in het Tyra-veld van Total, een gasveld bij Denemarken dat op dit moment wordt herontwikkeld. Pioneering Spirit heeft daar al twee platform-bovenbouwconstructies weggehaald; een van 7600 ton en een van 14000 ton.”