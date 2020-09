Meer starterswoningen in het Westland door 3,5 miljoen euro Rijkssubsidie

Gemeente Westland is een van de 21 eerste gemeenten die profiteren van de Regeling Woningbouwimpuls. Een Rijkssubsidie van 3,5 miljoen euro helpt de gemeente 280 betaalbare woningen voor starters te bouwen. „Het geeft onze bouwopgave een vliegende start.”

Minimaal 65.000 betaalbare woningen: dat moet de Regeling Woningbouwimpuls van het kabinet opleveren. De huizen zijn bedoeld voor starters en mensen met een middeninkomen in regio’s waar de schaarste het grootst is.

De eerste schep geld van 290 miljoen euro uit deze pot gaat vooral naar bouwprojecten in grote steden in de Randstad. Het helpt Den Haag bijvoorbeeld om ruim 8000 betaalbare woningen te bouwen, in Rotterdam gaat het om 6.240 huizen, 4.250 in Utrecht en 3.713 in Amsterdam.

Maar ook gemeenten met kleinere bouwprojecten hebben baat bij de financiële injectie. Harderwijk bijvoorbeeld met 762 woningen in de wijk Harderweid. Of Deventer met 639 woningen in de Centrumschil.

Het gaat om projecten die zonder financiële impuls niet van start kunnen gaan. Het bouwen van duurdere woningen zoals vrijstaande en twee-onder-een-kap-huizen is voor een gemeente normaal gesproken wel rendabel. Als er meer goedkopere woningen moeten komen, is dat zonder subsidie vaak niet rendabel. Zeker als er veel extra kosten zijn zoals het saneren van grond, het uitplaatsen van bedrijven of het zorgen voor een goede ontsluiting met het openbaar vervoer.

Waelpolder

Westland wil komende jaren tussen Naaldwijk en ’s Gravenzande de woonwijk Waelpolder uit de grond stampen. Met de subsidie van 3,5 miljoen euro van het Rijk kan de dichtstbebouwde gemeente van Nederland daar meer goedkope huur- en koopwoningen bouwen dan gebruikelijk. De gemeente en projectontwikkelaar Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) moeten dan wel samen eenzelfde bedrag van 3,5 miljoen euro inleggen.

In Waelpolder moeten 700 huizen komen, waarvan ongeveer zeventig in de categorie sociale huur (tot 950 euro per maand), zeventig in de categorie sociale koop (tot 198.500 euro) en 210 in de categorie ”bereikbaar en betaalbaar” (tot 310.000 euro).

Wethouder Ben van der Stee (Wonen) is „erg blij” met de impuls van het Rijk. „Zo wordt het aanbod sociale huur en bereikbare koop voor onze starters vergroot. Het geeft onze bouwopgave een vliegende start. Om starters eerder aan een reguliere, bereikbare huur- of koopwoning te helpen, zet ik ook in op de realisatie van ongeveer 400 flexwoningen, die de slaagkansen voor onze woningzoekenden verder moet vergroten en wachttijden voor sociale huur verkorten.” Flexwoningen zijn kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn.

Wateringen-Noord

De gemeente Westland bekijkt of er een soortgelijke aanvraag gedaan kan worden voor het nieuwbouwproject Wateringen-Noord, tegen Den Haag aan.

Westland heeft naast de gebruikelijke groepen woningzoekers, zoals starters, gezinnen en vergunninghouders, ook te maken met arbeidsmigranten die een onderkomen zoeken. Dagelijks werken er gemiddeld genomen 12.000 arbeidsmigranten in de gemeente die ook allemaal een plekje moeten hebben om te slapen. Slechts 4.500 daarvan vinden (meest tijdelijke) huisvesting in de gemeente zelf.

