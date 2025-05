TikTok krijgt EU-boete van half miljard om sturen data naar China

TikTok krijgt een privacyboete van de Europese Unie van 530 miljoen euro voor het versturen van persoonlijke gegevens naar China. Volgens de Europese regels mogen techbedrijven dit soort informatie alleen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte sturen waar de privacybescherming even goed is geregeld als binnen het landenblok. Dit was volgens de Ierse toezichthouder DPC niet het geval in China.