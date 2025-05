Inflatie eurozone blijft hangen op 2,2 procent

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder op de dag al bekend dat de inflatie in Nederland op basis van de Europese rekenmethode volgens een voorlopige schatting is uitgekomen op 4,1 procent, tegen 3,4 procent een maand eerder. De inflatie in Nederland is daarmee al geruime tijd relatief hoog vergeleken met andere Europese landen.

Alleen in Estland stegen de prijzen volgens schattingen sterker in april, met 4,4 procent op jaarbasis. In Letland kwam de inflatie net als in Nederland vorige maand uit op 4,1 procent. In Frankrijk was sprake van de kleinste prijsstijging, met 0,8 procent.

Het doel van de Europese Centrale Bank (ECB) is nog altijd om de inflatie in de eurozone onder de 2 procent te krijgen. Als de inflatie afkoelt, heeft de ECB meer ruimte om de rente te verlagen. Sinds juni vorig jaar zijn er zeven verlagingen geweest. Begin juni dit jaar komt de centrale bank met een nieuw rentebesluit.