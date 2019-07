Grafsteen online bestellen: onpersoonlijk

Webwinkels zijn inmiddels in elke branche te vinden, maar de begrafenissector bleef achterwege. Innovatieve ondernemers zien kansen, maar denken dat persoonlijke aandacht het belangrijkst blijft.

„Configureer uw eigen grafsteen” kopt de website goedkope-grafstenen.nl. De knop voert naar een speciale pagina waarop websitebezoekers hun eigen graf tot in detail kunnen samenstellen.

In het bestelprogramma kunnen steensoort en opschrift worden gekozen, waarna het resultaat direct wordt weergegeven. Voor sommige bezoekers een bevreemdende ervaring, voor anderen een logische stap in een tijd waarin je alles online kunt regelen.

Volgens eigenaar Vincent de Weijs van Gedenktekenoutlet B.V. past de website in de trend van goedkopere producten via internet: „Tegenwoordig is er veel meer keus uit grafmonumenten dan vroeger. Klanten zijn daardoor kritischer geworden op de kosten. Het gevolg ervan is dat er steeds meer prijsvechters komen.”

Een vergelijkend onderzoek op internet leert dat de prijs voor een grafsteen inderdaad nogal verschilt. Toch lijken die prijsverschillen vooral te maken te hebben met de uitvoering van het gedenkteken. Voor iets meer dan 1000 euro hebben klanten een standaardsteen. Hebben ze meer eisen, dan betalen ze al gauw honderden euro’s extra.

Op de website van De Weijs kost een steen voor een enkel graf minimaal 1700 euro. Steensoort en opschrift zijn bij die prijs inbegrepen. Andere wensen beïnvloeden de prijs wel: een luxere uitvoering kan de prijs namelijk flink opdrijven. Wie de grafsteen een sluitpost vindt, of pracht en praal niet met de dood kan verenigen, betaalt online dan ook ongeveer evenveel als offline.

Toch levert een online samengestelde steen de klant volgens De Weijs wel degelijk korting op: „Doordat we geen personeelskosten en andere kosten hebben die we wel zouden hebben als klanten in de winkel zouden langskomen, kunnen we onze monumenten online goedkoper verkopen.”

Steenkleur

Gedenkstenenspecialist Veluwehof biedt op veluwehof.nl een vergelijkbare bestelfunctie. Bezoekers kiezen een model en steenkleur en zien de resultaten direct online, inclusief de prijs. „We merken dat klanten het programma vooral gebruiken om zich in alle rust te oriënteren”, vertelt directeur Gerard van den Top van Veluwehof. Consumenten die zelf het voorwerk doen, besparen volgens hem 10 procent op de totaalprijs.

Dat geldt echter alleen voor modellen die in de onlineconfigurator zijn te vinden; wat niet online te vinden is, kost dus meer. Van den Top merkt dat het merendeel van de klanten uiteindelijk alsnog de toonzaal in Voorthuizen bezoekt: „Vaak wijkt de kleur op een computerscherm toch af.

Bovendien hecht men waarde aan persoonlijk advies. Slechts een kleine groep regelt alles op afstand.” De Veluwse ondernemer constateert dat zijn christelijke klanten vaak nog kiezen voor de traditionele manier om een steen te bestellen. De jongere generatie maakt wel steeds meer gebruik van internet om zich te oriënteren.

Onpersoonlijk

Sommige kenners in de branche voorspellen dat over een aantal jaren gedenkstenen vooral nog online zullen worden verkocht, maar De Weijs en Van den Top zijn ervan overtuigd dat de markt niet helemaal naar internet verplaatst. De Weijs: „Het zal altijd een combinatie van winkel en website blijven.” Van den Top: „Persoonlijk contact blijft erg belangrijk. De meeste mensen willen de steen in het echt zien. Online is erg onpersoonlijk en is vooral belangrijk voor de informatievoorziening. We merken dat families uitgebreid onze website bezoeken, maar uiteindelijk willen ze de steen in het echt bekijken en advies van een expert ontvangen.”