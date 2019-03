Contante giften niet meer aftrekbaar

Contante giften zullen in de toekomst, als het aan het kabinet ligt, niet meer aftrekbaar zijn voor de belasting.

Dat schreef staatssecretaris Snel (Financiën) donderdag aan de Tweede Kamer. Juist op het terrein van (grote) contante giften zijn de laatste jaren „een aantal omvangrijke fraudezaken aan het licht gekomen”, stelt de bewindsman in zijn brief. Mede daarom wil hij helemaal af van de aftrekbaarheid van contante giften.

„Contante giften komen steeds minder voor”, schrijft Snel. „Mensen pinnen steeds vaker, of maken geld elektronisch over. Dit is een veilig en betrouwbaar alternatief voor contant geld en de gift is eenvoudig aannemelijk te maken met bijvoorbeeld een bankafschrift.”

De goede doelen sector ziet volgens de staatssecretaris „geen overwegende bezwaren” tegen afschaffen van de aftrekbaarheid. „Contante giften zijn weliswaar een belangrijke inkomstenbron, maar bestaan voornamelijk uit collectes, bijvoorbeeld aan huis of op straat. Mensen die op deze manier bijdragen aan goede doelen, doen dit niet met het oog op gebruikmaking van de giftenaftrek. Zij krijgen hiervoor ook geen kwitantie.”

Voor het afschaffen van de aftrekbaarheid van contante giften is een wetsvoorstel nodig.