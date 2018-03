Center Parcs vernieuwt Park Zandvoort

Vakantieparkenuitbater Center Parcs gaat zijn park in Zandvoort voor 140 miljoen euro vernieuwen. Om het geld voor de modernisering van de huisjes, het zwembad, het hotel en het winkelcentrum bij elkaar te brengen worden alle vakantiewoningen en voorzieningen aan particuliere en institutionele beleggers verkocht.

Center Parcs venieuwde eerder al de parken Port Zélande in Zeeland, Les Ardennes in België en de Duitse parken Hochsauerland en Nordseeküste op een vergelijkbare manier. Daar was veel interesse voor van investeerders en ook voor Park Zandvoort rekent het bedrijf op de nodige belangstelling.

De modernisering van het park in Zandvoort gaat verder dan die van de andere parken, meldt Center Parcs. Behalve de inrichting van de vakantiehuisjes, wordt ook het uiterlijk op de schop genomen. Daarnaast wordt het hele park, inclusief groen, opnieuw ingericht en worden alle andere voorzieningen zoals het overdekte winkelplein, het zwembad en het hotel gemoderniseerd. Het zwembad krijgt bovendien een nieuwe wildwaterbaan.

Center Parcs biedt 279 huisjes op het park in Zandvoort aan voor particuliere beleggers. Voor institutionele beleggers is er een pakket van 120 woningen, de voorzieningen en het hotel. Center Parcs huurt alle vakantiewoningen en de voorzieningen voor vijftien jaar terug.